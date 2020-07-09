Уголовное дело экс-министра Саратовской области отправили на новое рассмотрение

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции направил на новое апелляционное рассмотрение дело бывшего министра промышленности и энергетики Саратовской области, а также экс-главы администрации Энгельского района Андрея Куликова. Об этом ТАСС сообщает пресс-служба суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам отменила решение суда в связи с допущением существенных нарушений уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, и передала дело в суд апелляционной инстанции на новое апелляционное рассмотрение", - говорится в сообщении на сайте суда.

В ноябре 2019 года суд вынес Куликову приговор, его обвинили в превышении должностных полномочий. Экс-министра приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима, а также запретили занимать определенные должности сроком на 3 года. Затем Куликову изменили приговор, в частности, исключили из приговора отягощающее обстоятельство - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. После этого прокурор Саратовской области и защитник осужденного чиновника обжаловали решение в кассационном порядке.

По данным следствия, Куликов еще в 2016 году незаконно заключил договор с местным предпринимателем на аренду земельного участка в центре города Энгельса, что в итоге привело к отчуждению участка площадью почти 6 тыс. кв. м и нанесло ущерб району на сумму более 10 млн рублей.