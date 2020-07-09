Власти Сеула намерены задействовать вертолет для поисков мэра

ТАСС, 9 июля. Полиция и пожарное управление Сеула планируют задействовать вертолет на рассвете для поисков пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна, если текущая операция не даст результатов. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap .

"В районе поисков достаточно высокие горы. Если сегодня ночью [операция] не даст результатов, то утром на рассвете полицейские и пожарные задействуют вертолет и беспилотники для поисков", - заявил на брифинге представитель пожарной службы. По его словам, ранее полицейские и пожарные, всего около 600 человек, приступили ко второй фазе поисков мэра.

Согласно полученным властями записям с камер видеонаблюдения, Пак Вон Сун был замечен в 10:53 (04:53 мск) возле парка "Варён" неподалеку от посольства Финляндии и дворца Кёнбоккун. Его телефон остается выключенным, сигнал аппарата последний раз был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук.

Ранее иностранные и южнокорейские СМИ сообщали об обнаружении тела мэра. Полиция Республики Корея опровергла данную информацию.

В четверг вечером по местному времени дочь Пак Вон Суна заявила в полицию о его исчезновении. По данным правоохранительных органов, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). В четверг Пак Вон Сун на работу не вышел, отменил встречу во второй половине дня с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте из-за плохого самочувствия.

Опасения общественности о судьбе Пак Вон Суна подогреваются запиской, которая, по словам дочери мэра, напоминает завещание. Кроме того, некоторые местные СМИ связывают исчезновение политика с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах. Так, по данным газеты "Хангук Кёнчжэ", днем ранее бывшая подчиненная мэра обратилась в полицию с заявлением на Пак Вон Суна. Девушка сообщила, что домогательства в форме физических контактов и отправки личных фотографий со стороны мэра продолжались с 2017 года.