Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура поставила на контроль прокурорскую проверку в связи с прорывом дамбы и затоплением в Рузе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверки и восстановления прав граждан в связи с прорывом дамбы в Рузском городском округе Московской области", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также ведомство обеспечит контроль за устранением нарушений закона в связи с прорывом дамбы. В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение законов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проконтролируют восстановление имущественных прав граждан. Будет дана оценка действиям должностных лиц органов исполнительной власти региона и местного самоуправления.

В среду сообщалось, что при проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошел подмыв технической насыпи, вода вышла через жилой сектор в реку Руза. В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух одноэтажных, деревянных частных домов на окраине и одной хозяйственной постройки. Также размыт автомобильный мост, движение по нему перекрыто, и участок Волоколамского шоссе.

В городе до особого распоряжения объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего эвакуированы 52 человека, из них семь детей.

Как отметил источник ТАСС в экстренных службах, в настоящий момент подтопленных домов и приусадебных участков в Рузе нет.