{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: автомобиль армии США столкнулся с грузовиком в Польше

Двух американских военнослужащих госпитализировали, сообщает телеканал Polsat

ВАРШАВА, 9 июля. /ТАСС/. Грузовик американской армии столкнулся с польским грузовиком в местности Конотоп в Западно-Поморском воеводстве Польши. Об этом сообщил в четверг телеканал Polsat.

По информации телеканала, двое американских военнослужащих попали в больницу. Их жизни вне опасности.

Инцидент произошел на региональной дороге между городами Калиш-Поморский и Дравско-Поморске, где расположен полигон и дислоцированы солдаты США. Детали столкновения не сообщаются. На опубликованных фотографиях виден американский грузовик, перевозивший военный джип, и поваленный столб линий электропередачи.

По неофициальным данным, во время дождя американский грузовик с превышением скорости съезжал с холма, на повороте его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной. Оба грузовика попали в придорожный ров.

Дорога временно заблокирована. На месте работают пожарные, полиция и военная жандармерия.

Теги
СШАПольша
Адвокат просит СК привлечь Фургала к ответственности из-за пожара в лагере "Холдоми"
По словам Игоря Трунова, губернатор Хабаровского края знал о том, что там происходит с пожарной безопасностью, но не предпринял никаких мер для ее организации на должном уровне
Читать полностью