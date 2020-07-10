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ABC: бывшей сообщнице финансиста Эпштейна выдали бумажную робу во избежание самоубийства

Генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил ранее, что за ней будут присматривать особенно тщательно, чтобы она дожила до завершения судебного разбирательства

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Британке Гилейн Максвелл, задержанной в США по подозрению в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в тюрьме нью-йоркского района Бруклин выдали арестантскую робу из бумаги, чтобы не дать совершить самоубийство. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По их словам, федеральное Бюро тюрем негласно распорядилось принять особые меры на случай желания Максвелл наложить на себя руки. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в среду в интервью ABC информировал, что за бывшей любовницей финансиста будут присматривать особенно тщательно, чтобы она дожила до завершения судебного разбирательства. "Мы попросили [Бюро тюрем] доложить нам о том, какие инструкции существуют на этот счет, ведь имеются резервные методы мониторинга ситуации", - отметил Барр, напомнив, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Как сообщила прокурор Одри Стросс, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном, в том числе в период вменяемых ей в вину деяний в 1994-1997 годах. По данным прокуратуры, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его смерти в тюремной камере 10 августа 2019 года. Как установило следствие, он совершил самоубийство.

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