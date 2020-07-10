ABC: бывшей сообщнице финансиста Эпштейна выдали бумажную робу во избежание самоубийства

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Британке Гилейн Максвелл, задержанной в США по подозрению в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в тюрьме нью-йоркского района Бруклин выдали арестантскую робу из бумаги, чтобы не дать совершить самоубийство. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

По их словам, федеральное Бюро тюрем негласно распорядилось принять особые меры на случай желания Максвелл наложить на себя руки. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в среду в интервью ABC информировал, что за бывшей любовницей финансиста будут присматривать особенно тщательно, чтобы она дожила до завершения судебного разбирательства. "Мы попросили [Бюро тюрем] доложить нам о том, какие инструкции существуют на этот счет, ведь имеются резервные методы мониторинга ситуации", - отметил Барр, напомнив, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan. Как сообщила прокурор Одри Стросс, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном, в том числе в период вменяемых ей в вину деяний в 1994-1997 годах. По данным прокуратуры, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его смерти в тюремной камере 10 августа 2019 года. Как установило следствие, он совершил самоубийство.