В Благовещенске возбудили дело из-за травмирования ребенка тренажером на детской площадке

ТАСС, 10 июля. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту травмирования семилетнего ребенка на детской площадке. Об этом в пятницу сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"При использовании тренажера, установленного на детской площадке, <…> семилетняя девочка получила серьезную травму пальца руки. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения дела послужила проверка региональной прокуратуры. Как установили специалисты, тренажер, который использовал семилетний ребенок, предназначен для детей в возрасте от восьми лет. "В нарушение закона табличка, информирующая об установлении возрастного ограничения, на тренажере отсутствовала, что повлекло причинение телесных повреждений девочке, не достигшей указанного возраста", - говорится в сообщении прокуратуры Амурской области на официальном сайте.

Следствие намерено дать оценку действиям работников, ответственных за установку и эксплуатацию тренажера на детской площадке.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет. Ребенок находится на амбулаторном лечении.