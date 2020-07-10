Спасатели в Хабаровском крае ищут туристов, отправившихся на сплав в паводкоопасный район

ТАСС, 10 июля. Группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС вылетела в район реки Кур в Хабаровском крае, где сохраняется сложная гидрологическая обстановка, для поиска шести туристов, отправившихся на сплав по реке и переставших выходить на связь. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"В службу спасения позвонили родственники туристов. По их словам, члены группы, не зарегистрировавшие свой маршрут в МЧС, в назначенное время не вышли на связь. Спасатели направились в указанный район для проведения разведки. По прогнозам специалистов, в Хабаровском крае на некоторых реках, в том числе на реке Кур, уровни воды могут достигнуть неблагоприятных значений. Есть вероятность подтопления сенокосов, полей, дорог, линий связи, ЛЭП, приусадебных участков и населенных пунктов, расположенных вдоль поймы рек", - уточнил собеседник агентства.

Как давно туристы находятся на маршруте, не уточняется.

Кур - река в Хабаровском крае. Ее длина около 430 км.