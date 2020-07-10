Фургала доставили в Басманный суд, где будет рассматриваться вопрос об аресте

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, доставлен в Басманный суд, где будет рассматриваться вопрос об его аресте.

Как передает корреспондент ТАСС, его доставили в полицейском автозаке в сопровождении сотрудников полиции.

Он одет в костюм, который был на нем при задержании в Хабаровске, в защитной медицинской маске, с собой у него сумка. Ночь он провел в ИВС на Петровке.

Фургал был задержан в четверг утром в Хабаровске и этапирован в Москву. Во время допроса, длившегося более шести часов, ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. По данным СК, он причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На Фургала дали показания обвиняемые в убийствах как на организатора этих преступлений, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. СК проверит его на причастность и к другим тяжким преступлениям.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, при наличии оснований в отношении губернатора может быть возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества").