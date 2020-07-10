Подозреваемого в коррупции директора Приморского океанариума взяли под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу арестовал на два месяца директора Приморского океанариума Сергея Логинова, задержанного по подозрению во взяточничестве, сообщил ТАСС представитель суда.

"Суд избрал в отношении Логинова меру пресечения в виде заключения по стражу на два месяца, то есть до 8 сентября", - сообщили в суде.

По версии следствия, 30 марта подозреваемый получил от бизнесмена взятку в 2 млн рублей за подписание актов приемки выполненных работ. Деньги Логинову передал посредник. Еще одну взятку на ту же сумму директор океанариуем получил 8 июля.

Приморский океанариум в 2016 году стал частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру РАН.