СМИ: вандалы осквернили памятник советскому военачальнику в украинском Ровно

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Вандалы закрасили розовой краской памятник советскому военачальнику Михаилу Богомолову (1897-1940) в городе Ровно на западе Украины. Об этом сообщило в пятницу украинское Общественное (Суспильне) телевидение.

Акт вандализма произошел в ночь с четверга на пятницу. Неизвестные перекрасили из защитного в розовый цвет стоящую на постаменте уменьшенную копию советского танка. Они закрасили розовой краской и прикрепленную к постаменту мемориальную доску с выгравированными на ней именем и годами жизни Михаила Богомолова. На памятной доске вандалы также нарисовали зеленым изображение насекомого - богомола.

Михаил Богомолов дважды участвовал в военных операциях в районе Ровно. В первый раз это было в 1920 году во время советско-польской войны, когда Богомолов сражался в рядах Первой конной армии против польских войск и выступавших на стороне Польши формирований украинских националистов-петлюровцев. Во второй раз - в 1939 году, когда этот город, входивший с 1921 года в состав Польши, был присоединен к советской Украине. Михаил Богомолов скончался в 1940 году в звании комдива (звание высшего командного состава Красной армии, действовавшее до введения в 1940 генеральских званий). Он сыграл важную роль в создании советских бронетанковых войск.

Сквер, где установлен монумент в честь Михаила Богомолова, в советские времена носил его имя. Несколько лет назад, в рамках процесса "декоммунизации", он был переименован в сквер Украинских добровольцев, однако памятник в честь комдива Богомолова остался на своем месте.

Минувшей зимой депутат Верховной рады Соломия Бобровская направила запрос главе Института национальной памяти Антону Дробовичу с требованием снести памятник в честь комдива Богомолова в соответствии с украинским "законом о декоммунизации". В своем депутатском запросе Бобровская написала, что монумент является "символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу".

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (о декоммунизации). Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. В городе Ровно были переименованы 35 улиц.