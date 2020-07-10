В КБР руководитель офиса коммерческого банка обманул вкладчиков на 800 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один из руководителей офиса коммерческого банка на территории Кабардино-Балкарии (КБР) подозревается в том, что обманул вкладчиков на 800 млн рублей, пользуясь служебным положением. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими предварительно установлено, что в период с ноября 2016 по май 2020 года руководитель офиса, используя свое служебное положение в корыстных целях, предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка и открыть денежные вклады под высокий ежемесячный процент. Для придания законности своим действиям фигурант выдавал вкладчикам фиктивные банковские документы об открытии счетов. Поступившими денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению", - рассказала она.

Как отметила Волк, поначалу представителю филиала кредитного учреждения удавалось выплачивать положенные дивиденды, но спустя некоторые время выплаты прекратились. Позже вкладчики узнали о том, что на самом деле они не являются клиентами данного банка и не имеют в нем никаких вкладов.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "В ходе обысков у предполагаемого злоумышленника полицейскими были изъяты документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Приблизительная сумма, полученная от обманутых вкладчиков, составляет около 800 млн рублей", - добавила представитель МВД.

Причастность к другим эпизодам преступления подозреваемого устанавливается.