В Кировской области возбудили дело после взрыва газа в доме

КИРОВ, 10 июля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело после взрыва газа в трехэтажном кирпичном доме в поселке Кикнур, в результате которого погиб мужчина и пострадали три человека. В четверг в квартире производили замену приборов учета, в связи с чем в офисе Кикнурского участка ООО "Газэнергосеть Киров" проведен обыск, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту гибели мужчины и получения травм жителями многоквартирного дома в поселке Кикнур в результате хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть")", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что накануне в квартире, где произошел взрыв, производилась плановая замена приборов учета бытового газа. "В офисе Кикнурского участка ООО "Газэнергосеть Киров" следователями проведен обыск, изъята документация, связанная с установкой и заменой газового оборудования. В настоящее время сотрудниками следственного управления проводится осмотр места происшествия, допрашиваются жильцы дома, назначены соответствующие экспертизы. После разбора завалов газовое оборудование и приборы учета будут изъяты", - говорится в сообщении.

В пятницу около 6 утра в поселке городского типа Кикнур взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома по улице Шарыгина, 1а, погиб мужчина 60 лет, пострадали три человека, одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные получают лечение амбулаторно.

По данным МЧС, из многоквартирного дома эвакуированы 16 человек, проводится разбор завалов. Жильцов разместили в местном доме культуры, им оказывается психологическая помощь. Дом оцеплен, на месте работают экстренные службы, сотрудники полиции, проверку по факту взрыва проводят областная прокуратура и следственное управление СК РФ по региону.