Пробка длиной около 3 км образовалась на ТТК из-за аварии в Гагаринском тоннеле

МОСКВА 10 июля. /ТАСС/. Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве затруднено из-за ДТП с шестью автомобилями в Гагаринском тоннеле, сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле столкнулось шесть автомобилей. Занято три ряда. Движение по внешней стороне ТТК затруднено на 3 км", - значится в публикации.

Там уточняется, что на месте аварии работает экипаж скорой помощи. Также в тоннель направлен экипаж дорожного патруля.