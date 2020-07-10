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Пробка длиной около 3 км образовалась на ТТК из-за аварии в Гагаринском тоннеле

В тоннеле столкнулось шесть автомобилей

МОСКВА 10 июля. /ТАСС/. Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве затруднено из-за ДТП с шестью автомобилями в Гагаринском тоннеле, сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле столкнулось шесть автомобилей. Занято три ряда. Движение по внешней стороне ТТК затруднено на 3 км", - значится в публикации.

Там уточняется, что на месте аварии работает экипаж скорой помощи. Также в тоннель направлен экипаж дорожного патруля.

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