Сообщение об угрозе взрыва в здании МИД в центре Москвы оказалось ложным

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты обследовали после сообщения о "минировании" здание высотки МИД в центре Москвы и не обнаружили там взрывного устройства. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Здание МИД проверено, взрывных устройств не обнаружено", - рассказал собеседник агентства. Ранее неизвестные сообщили о "минировании" высотки по адресу: Смоленская-Сенная площадь, 32/34, где расположен МИД.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".