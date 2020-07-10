В Волгограде арестовали подростка, подозреваемого в убийстве двух человек

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Иловлинский районный суд Волгоградской области заключил под стражу на два месяца 16-летнего воспитанника школы-интерната, подозреваемого в убийстве двух мужчин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области в пятницу.

"Постановлением Иловлинского районного суда Волгоградской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 сентября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По данным следственного управления СК России по региону, 9 июля ранее судимый подросток, будучи в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры ударил 51-летнего мужчину табуретом по голове, после чего нанес несколько ударов ножом ему и его 62-летнему знакомому. От полученных ранений они умерли на месте, возбуждено уголовное дело.