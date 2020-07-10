В Карелии 18 человек стали фигурантами дел о сбыте наркотиков в интернете

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по делам о систематическом сбыте наркотиков в нескольких регионах СЗФО через интернет.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в пятницу, фигурантами стали 18 человек из Петрозаводска и Архангельской области, пятеро их них признали вину, поэтому дело в отношении них выделили в отдельное производство.

"Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 16 жителей города Петрозаводска и двух жителей Архангельской области. Уголовное дело в отношении пяти обвиняемых было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, остальные 13 привлечены к ответственности в рамках основного уголовного дела", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, преступное сообщество, в которое входили фигуранты, с 2017 года организовало систематический сбыт наркотических средств через интернет-магазин на территории нескольких субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе и в Карелии. Обвиняемые, выполняя функции "оптовых закладчиков", получали партии наркотиков, расфасовывали их и затем размещали по тайникам с целью сбыта. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять более 6 кг наркотиков.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе") и ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств"). В ближайшее время дела будут рассмотрены Петрозаводским городским судом.