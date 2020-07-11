После взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде возбудили дело

ТАСС, 11 июля. Уголовное дело о нарушении требований безопасности возбуждено после взрыва газа в квартире девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в управлении СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей")", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси с возгоранием произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома по адресу: улица Краснодонцев, 17. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. По данным местных властей, пострадали пять человек, детей среди них нет.