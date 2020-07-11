В Раменском загорелось здание на территории фабрики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кровля здания загорелась на территории фабрики "Ратекс" в подмосковном Раменском, эвакуировано десять человек. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Горит кровля здания, внутри находятся бумага и картон. Эвакуировано десять человек", - рассказал собеседник агентства, отметив, что пожар произошел на территории фабрики "Ратекс" на улице Карла Маркса в Раменском.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали ТАСС, что в настоящий момент пожар локализован на площади 100 кв. м.

В новость были внесены изменения (14:15 мск) - добавлена информация о локализации пожара.