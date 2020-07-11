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СМИ: в Египте закрыли участок средиземноморского побережья, где утонула группа людей

По данным портала Al Youm Al Sabea, из воды достали тела семи погибших, еще двое числятся пропавшими без вести. Двоих удалось спасти

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура города Александрия распорядилась в субботу закрыть побережье Средиземного моря в Эль-Агами, где в пятницу утонули несколько человек. Об этом сообщил информационный портал Al Youm Al Sabea. Начато расследование, к ответственности привлечена администрация пляжа на территории комплекса "Палм-Бич", где произошла трагедия.

Накануне рано утром компания молодых людей отправилась купаться в море в отсутствие патруля. Из-за пандемии все пляжи в стране были закрыты. Сейчас можно попасть лишь на пляжи при отелях и на частных территориях, а общественные по-прежнему не функционируют. В связи с этим многие стараются воспользоваться ранним временем суток либо уйти на отдаленные территории, где их никто не заметит, чтобы зайти в море, но такие пляжи не контролируются спасательными службами.

По информации полиции, когда начал тонуть подросток, ему на помощь бросились старшие товарищи, но и их затянуло подводным течением. В результате к настоящему моменту из воды извлечены тела семи погибших, еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Двое спасенных находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Возраст погибших - от 14 до 26 лет.

Участок побережья в районе Эль-Агами к западу от Александрии прозвали "берегом смерти" из-за частых несчастных случаев: купающиеся регулярно тонут там из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю погиб 21 человек, после чего местные власти запретили посещение пляжа, доступ к нему был перекрыт.

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Египет
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