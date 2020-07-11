СМИ: в Египте закрыли участок средиземноморского побережья, где утонула группа людей

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура города Александрия распорядилась в субботу закрыть побережье Средиземного моря в Эль-Агами, где в пятницу утонули несколько человек. Об этом сообщил информационный портал Al Youm Al Sabea. Начато расследование, к ответственности привлечена администрация пляжа на территории комплекса "Палм-Бич", где произошла трагедия.

Накануне рано утром компания молодых людей отправилась купаться в море в отсутствие патруля. Из-за пандемии все пляжи в стране были закрыты. Сейчас можно попасть лишь на пляжи при отелях и на частных территориях, а общественные по-прежнему не функционируют. В связи с этим многие стараются воспользоваться ранним временем суток либо уйти на отдаленные территории, где их никто не заметит, чтобы зайти в море, но такие пляжи не контролируются спасательными службами.

По информации полиции, когда начал тонуть подросток, ему на помощь бросились старшие товарищи, но и их затянуло подводным течением. В результате к настоящему моменту из воды извлечены тела семи погибших, еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Двое спасенных находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Возраст погибших - от 14 до 26 лет.

Участок побережья в районе Эль-Агами к западу от Александрии прозвали "берегом смерти" из-за частых несчастных случаев: купающиеся регулярно тонут там из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю погиб 21 человек, после чего местные власти запретили посещение пляжа, доступ к нему был перекрыт.