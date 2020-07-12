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СК возбудил дело по факту разлива более 40 тонн авиатоплива на Таймыре

Инцидент ранее произошел на трубопроводе компании "Норильсктрансгаз"

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за разлива более 40 тонн авиационного топлива в результате утечки на трубопроводе компании "Норильсктрансгаз" возле поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Об этом сообщается на сайте краевого СУ СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ")", - говорится в сообщении.

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