На северо-западе Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,2

МЕХИКО, 12 июля. /ТАСС/. Подземный толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован в воскресенье в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы. Сообщение об этом размещено в Twitter на странице Венесуэльского фонда сейсмологических исследований.

"Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 11 км к северо-востоку от [населенного пункта] Бискукуя", - отмечается в тексте. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

В августе 2018 года в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9. Его очаг залегал на глубине 31,6 км, а эпицентр располагался в 5 км от города Ягуарапаро в штате Сукре на севере страны. Согласно данным властей, оно не привело к гибели людей и не причинило серьезного материального ущерба.