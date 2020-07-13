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Взрыв произошел на АЗС "Лукойл" в азербайджанском городе Гянджа

Информации о пострадавших пока нет

БАКУ, 13 июля. /ТАСС/. Взрыв и последовавший за ним пожар зафиксированы в понедельник на автозаправочной станции компании "Лукойл" в Гяндже, крупном промышленном центре на западе Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"На горячую линию МЧС поступила информация о взрыве на автозаправочной станции "Лукойл" в Кяпазском районе города Гянджа, приведшем к пожару. На место происшествия были привлечены подразделения противопожарной службы МЧС и спасатели Гянджинского регионального центра министерства. В результате принятых неотложных мер пожар был потушен в 12:25 (11:25 мск)", - говорится в сообщении.

О пострадавших, а также причинах инцедента пока не сообщается.

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