Неизвестный выстрелил несколько раз в воздух из машины на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает стрелявшего из салона автомобиля на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"От очевидцев в 11:52 мск поступило сообщение, что неизвестный в районе дома 177 по Волгоградскому проспекту произвел несколько выстрелов в воздух из неустановленного оружия из салона автомобиля и скрылся. Пострадавших, по предварительным данным, нет, полиция разыскивает предполагаемого правонарушителя, проводится проверка", - сказали в ведомстве.