Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 10 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Площадь пожара на складе с краской в Самаре, по уточненным данным, возросла до 10 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара - 10 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко при этом отметил, что превышения ПДК из-за пожара на складе с краской нет.

"Две лаборатории проводят замеры, чувствовался запах на Заводском шоссе. Докладов о превышении ПДК не было", - сказал он.

Он уточнил, что столб черного дыма от горящего здания поднимался на высоту до 100 м. По словам Бойко, пожар может быть локализован в течение получаса.