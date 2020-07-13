{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 10 тыс. кв. м

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Площадь пожара на складе с краской в Самаре, по уточненным данным, возросла до 10 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара - 10 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко при этом отметил, что превышения ПДК из-за пожара на складе с краской нет.

"Две лаборатории проводят замеры, чувствовался запах на Заводском шоссе. Докладов о превышении ПДК не было", - сказал он. 

Он уточнил, что столб черного дыма от горящего здания поднимался на высоту до 100 м. По словам Бойко, пожар может быть локализован в течение получаса.

Теги
РоссияСамарская область
Дело Ивана Сафронова
Сафронов связывает обвинение в госизмене со своей публикацией в 2017 году
Адвокат советника главы Роскосмоса Олег Елисеев отметил, что не может пока сказать о сути обвинения более конкретно
Читать полностью