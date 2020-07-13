{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали

Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

На эту тему

"Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Задействованный в тушении вертолет МЧС сбросил на очаги пожара 27 тонн воды.

В 13:23 мск поступило сообщение о пожаре на улице Профильная, 6, на складе с лакокрасочными материалами на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Группировка пожарных составляет 171 человек и 58 единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Теги
РоссияСамарская область
Фигуранта дела о хищении средств Минобороны при выполнении госконтракта осудили
Его лишили свободы на три года и оштрафовали на 500 тыс. рублей
Читать полностью