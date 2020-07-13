Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

Задействованный в тушении вертолет МЧС сбросил на очаги пожара 27 тонн воды.

В 13:23 мск поступило сообщение о пожаре на улице Профильная, 6, на складе с лакокрасочными материалами на площади 1,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Группировка пожарных составляет 171 человек и 58 единиц техники. Информация о пострадавших и погибших не поступала.