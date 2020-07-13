Фигуранта дела о хищении средств Минобороны при выполнении госконтракта осудили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии Андрея Петрова по делу о хищении средств Министерства обороны РФ при выполнении госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636. Об этом сообщили журналистам в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

"Кировский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Петрова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 2012 по 2017 год Петров в составе объединенной преступной группы получил бюджетные денежные средства Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа в сумме более 368 млн рублей, которые были похищены. Петров вину признал полностью. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Его взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд установил, что Петров, будучи гендиректором АО "Новит про", совместно с акционером и финансовым директором компании, начальником инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи" и иными лицами умышленно завысил стоимость работ по разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования заказа проекта 636, а также создание структурной связи между трехмерной моделью и ремонтной документацией.

О хищениях при проектировании подлодок

В феврале прошлого года суд заключил под стражу бывшего главного инженера ОА "Адмиралтейские верфи" Владимира Байкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при исполнении заказа Минобороны РФ. По этому же уголовному делу под домашний арест был отправлен бывший заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков. По версии следствия, Байков и Емельченков причастны к хищению почти 34 млн рублей, выделенных на строительство подводной лодки проекта 677.

В ходе расследования первого дела было установлено, что Емельченков вместе с одним из руководителей компании АО "Новит про" Валерием Пшеничным и иными лицами необоснованно завысили стоимость госконтракта по разработке трехмерной модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 и похитили 100 млн рублей. Местонахождение денег обнаружить не удалось. Адвокат Пшеничного ранее сообщал ТАСС, что уголовное дело о хищениях было возбуждено по заявлению самого Пшеничного, в рамках которого Петрова задержали и сначала заключили под стражу, но позже выпустили под домашний арест, так как он начал сотрудничать со следствием.

Спустя несколько месяцев после ареста тело Пшенично было обнаружено в камере СИЗО Петербурга. Руководитель следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус сообщал ТАСС, что следователи установили - бизнесмен Валерий Пшеничный покончил с собой.

Весной прошлого года в Петербурге было возбуждено уголовное дело о легализации похищенных у АО "Адмиралтейские верфи" почти 79 млн рублей. Фигурантами дела стали умерший в СИЗО руководитель компании АО "Новит про" Валерий Пшеничный и гендиректор фирмы Андрей Петров. По версии следствия, оба фигуранта преступным образом легализовали похищенные у "Адмиралтейских верфей" 78,9 млн рублей, которые были выделены в рамках контракта на создание 3D-макета подлодки "Лада".