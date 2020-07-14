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Система подавления огня бездействовала при пожаре на борту корабля ВМС США в Калифорнии

Контр-адмирал Филип Собек сообщил, что сам корабль Bonhomme Richard стоял на профилактическом ремонте

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Система подавления огня не функционировала во время пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Как передает агентство Associated Press, об этом сообщил контр-адмирал Филип Собек в понедельник на пресс-конференции в Сан-Диего.

По словам военачальника, сам корабль стоял на профилактическом ремонте, бортовая система химического подавления пожара также проходила плановый осмотр и была выключена. Поэтому во время возгорания экипажу пришлось тушить пламя водой.

Как уточнил контр-адмирал, во время ЧП на борту находилось 3,7 млн литров горючего. Собек заверил, что горючее хранилось значительно ниже даже потенциального источника нагрева.

Число пострадавших в результате пожара на борту Bonhomme Richard не изменилось и составляет 57 человек. Как информировало ранее Управление надводных сил Тихоокеанского флота США, пострадали 34 военнослужащих и 23 гражданских лица. У некоторых из них тепловой удар и отравление дымом. Всем была оказана медицинская помощь. Пять сотрудников службы пожарной охраны госпитализированы.

О возгорании на борту Bonhomme Richard стало известно накануне. Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.

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