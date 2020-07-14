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Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае из-за разгерметизации трубопровода

По данным регионального СК, трубопровод перекрыли, а утечку нефтепродуктов локализовали

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Разгерметизация нефтепровода в Комсомольском районе Хабаровского края привела к загрязнению озера Голое, проводится проверка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровском краю и Еврейской автономной области проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что место разлива находится в труднодоступном районе, туда выехала следственно-оперативная группа. Нефтепровод перекрыли, утечка нефтепродуктов локализована, отмечают в СК. Об масштабах утечки не сообщается.

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