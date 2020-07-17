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На чиновника из Астрахани возбудили дело за непризнание аварийным изношенного на 60% дома

Подозреваемый не признал аварийным объект культурного наследия - "Усадьбу купца Рыбина"

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по работе с населением Кировского района Астрахани за превышение должностных полномочий. Он не признал аварийным многоквартирный дом - объект культурного наследия, износ которого составляет 50-60%. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

"Следственным отделом по Кировскому району Астрахани следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по работе с населением Кировского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что чиновник, игнорируя опасность, не признал аварийным многоквартирный дом, который входит в число объектов культурного наследия как "Усадьба купца Рыбина", а также не сформировал и не направил в межведомственную комиссию документы для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Согласно техническому заключению, здание имеет фактический износ 50-60% фундамента, стен и перекрытий.

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