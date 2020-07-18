Пожар в кафедральном соборе Нанта потушили

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Пожарным французского города Нант удалось потушить огонь, вспыхнувший в субботу в соборе Святых Петра и Павла. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на пожарную службу департамента Атлантическая Луара.

Представитель службы Жером Ланглуа отметил, что "пожарные будут оставаться на месте какую-то часть ночи". Как указывают власти города, причины возникновения огня выясняются.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени (08:30 мск). Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь за три часа. Основные повреждения получили старинный орган и витражи XV века. Следствие склоняется к тому, что речь идет об умышленном поджоге.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.