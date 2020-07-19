В Нью-Йорке в третий раз облили краской надпись Black Lives Matter у башни Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") на участке Пятой авеню у небоскреба "Трамп тауэр" в американском городе Нью-Йорке была облита краской в третий раз за неделю. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель полицейского управления мегаполиса.

Инцидент произошел после 15:00 по местному времени (22:00 мск). "Полицейский поскользнулся на свежей краске, травмировав себе руку и голову. Две женщины находятся под стражей в связи с инцидентом", - информировал представитель органов правопорядка. Он не уточнил мотивы действий задержанных.

Одна из женщин была в майке с лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение", в маске с надписью "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!) и с флагом цветов радуги, являющихся опознавательным знаком ЛГБТ-сообщества, сообщила телекомпания CBS.

Полицейские в пятницу задержали четырех человек, выливших синюю краску на надпись небоскреба "Трамп тауэр". Синий цвет в США традиционно ассоциируется со стражами порядка. В понедельник неизвестный залил надпись красной краской. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио вскоре после этого сообщил в Twitter, что надпись исправлена, однако тогда о каких-либо задержаниях подозреваемых информации не поступало.

Президент США Дональд Трамп назвал надпись попыткой обесценить городской район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио расценил критику проекта со стороны главы государства как проявление расизма. В "Трамп тауэр" находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании в 2016 году располагался предвыборный штаб республиканца. В начале июня де Блазио объявил, что участки улиц с надписью "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех районах Нью-Йорка.

Движение Black Lives Matter принимает активное участие в массовых акциях протеста, которые начались в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.