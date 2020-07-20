СМИ: на армейский конвой на северо-востоке Мексики напали, есть погибшие

МЕХИКО, 20 июля. /ТАСС/. Группа вооруженных гражданских лиц на 15 автомобилях 19 июля напала на армейский конвой в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Военнослужащие ответным огнем уничтожили двоих участников атаки, при этом один солдат получил ранения, сообщил телеканал Televisa.

Столкновение произошло в муниципалитете Мигель-Алеман, граничащем с США. После боя военные изъяли шесть автомобилей, в том числе один бронированный, а также несколько единиц огнестрельного оружия, включая крупнокалиберную снайперскую винтовку. Власти предполагают, что в нападении участвовали члены наркокартеля "Гольфо". В начале текущего месяца военные ликвидировали 12 боевиков другого организованного преступного сообщества (ОПС) в районе города Нуэво-Ларедо на границе с США в этом же регионе.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в минувший четверг заявил, что его правительство не будет вести переговоры с ОПС и не пойдет им на уступки. "Мы продолжим бороться с преступностью и не позволим запугивать нас", - подчеркнул глава государства.

За первую половину текущего года жертвами насилия в Мексике стали не менее 14,6 тыс. человек. В конце апреля Лопес Обрадор назвал ситуацию в сфере безопасности крайне тяжелой, подчеркнув, что правительство активно работает над тем, чтобы изменить ее к лучшему.