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В штате Нью-Джерси убили сына и ранили мужа федерального судьи

Нападавший скрылся с места преступления

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Неизвестный в воскресенье застрелил сына федерального судьи Истер Салас в штате Нью-Джерси. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на прокурора округа Миддлсекс Иоланду Чикконе.

По ее данным, человек, одетый в униформу почтовой компании FedEx, позвонил в дверь дома судьи около 17:00 по местному времени (00:00 мск). Нападавший убил наповал сына Салас и несколько раз выстрелил в ее мужа. Сама судья не пострадала.

Расследованием преступления занимаются полиция штата и округа, а также Федеральное бюро расследований. У следствия есть сведения о том, что Салас неоднократно угрожали в прошлом. Полиция выясняет, имеется ли связь между этими угрозами и расправой.

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