Три поселения ввели режим ЧС из-за последствий шквалистого ветра в Забайкалье

ЧИТА, 20 июля. /ТАСС/. Поселок Новоорловск, а также села Кункур и Цокто-Хангил Агинского района Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий шквалистого ветра, который на прошлой неделе привел к разрушению кровли жилых домов и соцобъектов. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа Солбон Цыренов на оперативном заседании краевого правительства.

"В результате шквалистого ветра с обильными осадками в виде дождя и града [в Новоорловске] разрушена кровля - настил на деревянной конструкции - 60-квартирного жилого дома на площади 600 квадратных метров. Повреждены два частных легковых автомобиля. Также разрушена кровля столовой средней общеобразовательной школы на площади 350 квадратных метров. Сорваны профлисты кровли жилого дома №20, здания больницы, администрации городского поселения", - сказал Цыренов.

Кроме того, в Новоорловске были затоплены подвалы детского сада и пяти многоквартирных домов, повалены деревья и ограждения. В селах Кункур и Цокто-Хангил ветер повредил линии электропередачи и кровлю на семи зданиях.

Электроснабжение и связь во всех трех поселениях восстановлены. Власти подсчитывают ущерб от стихии.