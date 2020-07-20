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Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Власти Франции восстановят собор в Нанте после пожара

Министр экономики рассказал, что государство обеспечит финансирование восстановления собора, поскольку по закону является его владельцем

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Французские власти возьмут на себя расходы по восстановлению собора Святых Петра и Павла в Нанте, пострадавшего от сильного пожара 18 июля. Об этом сообщил в понедельник министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM.

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"Государство возьмет на себя расходы по восстановлению нантского собора", - сказал министр. Он сообщил, что ранее в течение нескольких месяцев жил в Нанте, хорошо знает этот собор и неоднократно слушал музыку того самого старинного церковного органа, который теперь полностью уничтожен огнем.

"Государство немедленно отреагировало на происходящее, и премьер-министр страны Жан Кастекс срочно прибыл в Нант в сопровождении других министров. Теперь государство продемонстрирует свое участие, обеспечив финансирование восстановления собора. Для него это обязанность, так как оно по закону является его владельцем, этот собор - часть нашего культурного достояния", - подчеркнул министр.

Теги
ФранцияПожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
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