Власти Франции восстановят собор в Нанте после пожара

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Французские власти возьмут на себя расходы по восстановлению собора Святых Петра и Павла в Нанте, пострадавшего от сильного пожара 18 июля. Об этом сообщил в понедельник министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM .

"Государство возьмет на себя расходы по восстановлению нантского собора", - сказал министр. Он сообщил, что ранее в течение нескольких месяцев жил в Нанте, хорошо знает этот собор и неоднократно слушал музыку того самого старинного церковного органа, который теперь полностью уничтожен огнем.

"Государство немедленно отреагировало на происходящее, и премьер-министр страны Жан Кастекс срочно прибыл в Нант в сопровождении других министров. Теперь государство продемонстрирует свое участие, обеспечив финансирование восстановления собора. Для него это обязанность, так как оно по закону является его владельцем, этот собор - часть нашего культурного достояния", - подчеркнул министр.