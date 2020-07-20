В Оренбургской области отца утонувшего в реке ребенка приговорили к исправительным работам

ОРЕНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Пономаревского района Оренбургской области в причинении смерти по неосторожности своему трехлетнему сыну, который утонул в реке во время рыбалки в мае 2020 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего жителя Пономаревского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Пономаревским районным судом вынесен приговор в отношении мужчины, который осужден к наказанию в виде восьми месяцев исправительных работ", - сказано в сообщении. Следствие и суд признали преступной небрежностью поведение отца.

Мужчина взял трехлетнего сына с собой на рыбалку. На берегу реки Дема вблизи села Наурузово Пономаревского района он оставил его без присмотра и отправился ловить рыбу. Мальчик упал в реку с бурным течением и утонул. Отец ребенка признал свою вину в ходе следствия и подтвердил свои показания в суде.