Житель Татарстана получил пожизненный срок за убийство трех человек

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана во вторник приговорил к пожизненному лишению свободы жителя города Менделеевска Айнура Харисова за убийство бывшей супруги, пасынка и малолетнего сына, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - сказал заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан по уголовным делам Максим Беляев.

Гособвинение по делу поддерживал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Выступая в прениях сторон, он просил суд признать мужчину виновным, предложив назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Преступление было совершено в конце прошлого года.