Полиция завела дело о захвате заложников в автобусе в Луцке

"Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 147 ("Захват заложников") УК Украины", - говорится в сообщении полиции. Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook, "правоохранители делают все необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников".

В город прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Из-за захвата заложников в Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Будет докладывать о состоянии дел с места событий", - написал он в Telegram-канале. Премьер подчеркнул, что в городе Служба безопасности Украины (СБУ) проводит спецоперацию "Бумеранг", а полиция - спецоперацию "Заложник". "Сейчас в городе работают лучшие специалисты. По предварительным данным, в автобусе находится приблизительно 20 человек. Главное сейчас - сохранить их жизни", - подчеркнул Шмыгаль.

Тяжелая военная техника подведена к месту, где стоит захваченный автобус с заложниками, на крышах вокруг разместились снайперы. Трансляцию событий ведет "Общественное ТВ". Силовики пока активных действий не предпринимают. Как сообщил Геращенко, "приоритетом для силовиков является диалог с захватчиком".

При этом украинское издание "Страна" сообщает, что злоумышленник не идет на контакт с сотрудниками силовых структур и угрожает открыть огонь, если полиция будет приближаться к нему. Также, по сведениям издания, он угрожает дистанционно взорвать бомбу, заложенную в другом месте.

СБУ обратилась к жителям Луцка с просьбой не выходить из дома в связи с захватом заложников в центре города. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале спецслужбы. "Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для уничтожения угрозы и освобождению заложников. Просим всех жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", - сказано в нем.

Об инциденте

Ранее во вторник мужчина захватил в Луцке автобус. Преступник, по данным полиции, имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Он также сообщил полиции о минировании автобуса и о том, что "заложил еще мину в людном месте города, которая может сдетонировать".

Силовики перекрыли территорию Театральной площади, на которой находится автобус, ввели в области план "заложник". Они ведут переговоры с преступником по телефону.

Местное издание "Волынские новости" опубликовало фото автобуса, несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия. Издание уточняет, что автобус следовал по местному маршруту "Берестечко - Красниловка".

О личности преступника

Как сообщил в Facebook Геращенко, "лицо, захватившее заложников, позвонило в 09:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой". Он также отметил, что в интернете ранее под авторством Максима Плохого была размещена книга "Философия преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Геращенко также подчеркнул, что правоохранители делают все необходимое для того, чтобы освободить заложников.

Местные СМИ в свою очередь сообщают, что преступник опубликовал свои требования в Twitter и хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе. "Правда из уст 24 спасет жизни сотен", - написал он и пригрозил, что все взорвутся, если не будет выполнено это требование.