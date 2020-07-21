Причиной крушения катамарана на Кубани стала неисправность двигателя

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении капитана катамарана и его владельца, который потерпел крушение летом прошлого года в акватории Черного моря, что привело к гибели двух человек. Причиной крушения стало внесение изменения в конструкцию судна и неисправность двигателя, говорится на сайте СК РФ.

Ранее Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже в отношении судоводителя прогулочного катера "Атолл", который потерпел крушение летом прошлого года в акватории Черного моря, что привело к гибели двух человек, возбудили угловое дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

"Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении судоводителя маломерного судна "Атолл", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц"), и владельца указанного судна, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"). В рамках расследования уголовного дела установлено, что в конструкцию маломерного судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей устойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости, а двигатель катера и вовсе был неисправен", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 5 июля 2019 года в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии не менее 300 м от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края. В результате происшествия погибли две женщины. Всего на указанном судне находились 49 отдыхающих, в том числе 19 несовершеннолетних, при этом максимальная вместимость его составляла 11 человек.

Транспортная полиция Краснодара объявила в федеральный розыск владельца катамарана "Атолл".