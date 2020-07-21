Двоих мужчин будут судить за убийство краснокнижных рысей в Подмосковье

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту убийства двух рысей, занесенных в региональную Красную книгу. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что в полицию по городскому округу Луховицы поступило сообщение от сотрудника Министерства сельского хозяйства о том, что в поселке Белоомут на базе "Лежакино" у егеря в автомашине обнаружены две рыси, занесенные в Красную книгу Московской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

"В ходе оперативно-следственных мероприятий на основе материалов осмотра места происшествия и вещественных доказательств полицейские установили личности мужчин, причастных к незаконной охоте. Ими оказались 55-летний житель Егорьевска, работавший егерем Белоомутского охотничье-рыболовного хозяйства, и 42-летний житель Москвы. Ущерб государству составил 560 тыс. рублей. В настоящее время завершено расследование уголовного дела, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.

По ее словам, санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.