Источник: правоохранители проводят обыски в банке "Объединенный капитал" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в банке "Объединенный капитал" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проходят обыски в банке "Объединенный капитал", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. По данным городских СМИ, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ("Мошенничество в особо крупном размере"), о хищении 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком "Россия" компании "Мостострой № 6".