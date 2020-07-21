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Источник: правоохранители проводят обыски в банке "Объединенный капитал" в Петербурге

По информации городских СМИ, обыски проводятся в рамках расследования дела о хищении 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком "Россия" компании "Мостострой № 6"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в банке "Объединенный капитал" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проходят обыски в банке "Объединенный капитал", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. По данным городских СМИ, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ("Мошенничество в особо крупном размере"), о хищении 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком "Россия" компании "Мостострой № 6".

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