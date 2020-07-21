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Бывшему главе Минтранса Польши и экс-главе "Укравтодора" предъявили обвинения в коррупции

Прокуратура направила в суд просьбу о применении к задержанным меры пресечения в виде временного ареста

ВАРШАВА, 21 июля. /ТАСС/. Задержанному в понедельник бывшему министру транспорта Польши и экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку после допроса в польской прокуратуре предъявили обвинение в коррупции и получении выгоды преступным путем. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Мирослава Чир.

По ее словам, Новак и еще двое задержанных по этому делу не признали вину. Теперь прокуратура направляет в суд просьбу о применении к задержанным меры пресечения в виде временного ареста. "Запрос должен поступить самое позднее завтра в шесть утра (07:00 мск)", - подчеркнула она.

Дело, возбужденное в отношении Новака, касается организованной преступной группировки, на след которой вышли польское Центральное антикоррупционное бюро и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Новак - представитель правившей в Польше до 2015 года партии "Гражданская платформа". Сейчас это политическое объединение в оппозиции. С 2011 по 2013 год Новак руководил Министерством транспорта Польши. Уйти с этого поста ему пришлось после скандала, связанного с тем, что он не внес в свой отчет о доходах дорогие наручные часы. Главой "Укравтодора" Новак стал в 2016 году. В сентябре текущего года он оставил эту должность.

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