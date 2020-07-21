В Самарской области задержали замглавы местного управления ФССП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Самарской области задержана по делу о превышении должностных полномочий, говорится в сообщении во вторник на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что в помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФССП России по Самарской области в рамках уголовного дела о превышении полномочий проходят обыски.

"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержана заместитель руководителя УФССП России по Самарской области, устанавливаются остальные подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2013 года сотрудники руководства межрайонного отдела судебных приставов не обеспечили регистрацию 7 299 судебных приказов и 4 586 исполнительных листов, поступивших из налоговых служб города Самары. В результате налоги, сборы и пошлины не взыскали, и средства не поступили в бюджет.