В Дагестане пять женщин приговорили к условному сроку за продажу ребенка

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Пять жительниц Дагестана осуждены за продажу ребенка, всех участниц преступления приговорили к лишению свободы сроком от трех до трех с половиной лет условно, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"Избербашский городской суд с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Избербаша вынес приговор в отношении пяти жительниц республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. "б" и "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году в городе Избербаше мать ребенка с помощью трех посредников продала его женщине из Хасавюртовского района за 200 тыс. рублей. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3,5 лет условно.