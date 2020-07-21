В Калининграде арестовали россиянина, обвиняемого в финансировании терроризма

ТАСС, 21 июля. Суд заключил под стражу россиянина, переводившего деньги гражданам, причастным к финансированию террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом во вторник сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Калининградской области.

"Следственным отделом территориального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Установлено, что злоумышленник неоднократно осуществлял переводы денежных средств на банковские карты лиц, причастных к финансированию международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - сказано в сообщении. Центральный районный суд Калининграда избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.

В сообщении уточняется, что в настоящее время УФСБ России по Калининградской области проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанным лицом противоправной деятельности.