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Посетителей "Шоколадницы" в центре Москвы эвакуировали из-за задымления

Специалисты обследуют помещение, признаков пожара пока не обнаружено

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Посетители кафе "Шоколадница" у станции метро "Октябрьская" были эвакуированы из заведения из-за задымления, на месте работают пожарные, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Поступила заявка о задымлении в кафе по адресу: Ленинский проспект, 2, где находится кафе "Шоколадница". Посетители эвакуированы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что спасатели на месте, помещение обследовали. В ведомстве добавили, что в подвале помещения происходили плановые ремонтные работы, возгорания и задымления не обнаружено.

В новость были внесены изменения (12:05 мск) — добавлены подробности по тексту.

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