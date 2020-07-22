Следствие по делу о взяточничестве экс-главы Удмуртии Соловьева завершено

ЗАВЬЯЛОВО /Удмуртия/, 22 июля. /ТАСС/. Судебное следствие по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого ранее обвинили во взяточничестве, завершено. Завьяловский районный суд республики в среду проводит прения сторон, передает корреспондент ТАСС.

Прения открыл гособвинитель Дмитрий Походин. "Я считаю необходимым начать свое выступление с оценки общественной опасности преступления, в совершении которого обвиняется Александр Васильевич Соловьев", - сказал Походин в начале своей речи, которая составит около 200 страниц.

После окончания прений сторон предоставляется последнее слово подсудимому. Заслушав последнее слово подсудимого, судья удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Соловьева задержали 4 апреля 2017 года, в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона в связи с утратой доверия. Соловьев был доставлен в Москву, до начала августа он находился в СИЗО, затем решением Басманного суда Москвы его перевели под домашний арест. Изначально он находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве, однако позднее был доставлен в Удмуртию, где рассматривается дело.

Бывший глава республики обвиняется в двух эпизодах взяточничества на общую сумму более 140 млн рублей. По версии следствия, он получил эти деньги в 2014-2016 годах от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии, обеспечив за это внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей. Список свидетелей по уголовному делу насчитывает 170 человек.

Следствие по делу было завершено в декабре 2018 года, 9 января 2019 года Завьяловский районный суд Удмуртии начал рассмотрение дела по существу. Рассмотрение дела Соловьева неоднократно откладывали. Сообщалось, что экс-глава Удмуртии полностью признал вину и сотрудничал со следствием, однако в январе 2019 года в ходе судебного процесса Соловьев отказался от признательных показаний.