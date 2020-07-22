Суд приговорил к 3,5 года колонии главу карельского "Мемориала" Дмитриева

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия, к 3,5 года колонии.

Об этом журналистам сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев после оглашения приговора, которое состоялось в закрытом для журналистов режиме.

"Срок наказания определен, опять же предварительно, со слов [судьи], 3 года 6 месяцев, если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу", - сказал Ануфриев.

Обвинение просило осудить Дмитриева на 15 лет колонии строгого режима.