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Полиция Австрии учтет видео из интернета при расследовании убийства выходца из России

Описание
© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 22 июля. /ТАСС/. Австрийские следователи перевели на немецкий язык и учтут в ходе расследования появившееся в интернете видео, участники которого сделали заявление относительно убийства в городе Герасдорф выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер. Правоохранительные органы этого австрийского региона ведут расследование данного убийства.

"Следователи знают об этой видеозаписи в Facebook. Она была переведена (на немецкий язык - прим. ТАСС). И они учтут ее в ходе их расследования", - сказал представитель полиции в ответ на просьбу прокомментировать появление видеозаписи в интернете.

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