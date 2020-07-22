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СК в 2020 году раскрыл 135 серийных преступлений

Там также отметили, что динамика серийных преступлений в России практически одинакова

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета России раскрыли в этом году 135 серийных преступлений. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов.

"Только в первом полугодии нами было раскрыто 135 серий - это серии убийств, серии половых преступлений", - сказал он в эфире радиостанции "Вести ФМ".

По его словам, чаще всего серийно совершаются половые преступления, это связано и с социальными, и психическими особенностями развития человека. Среди причин он также назвал психологические травмы детства, неустроенность в жизни, в результате чего человек становится агрессивным, нахальным, властолюбивым и совершает безмотивные убийства.

Сазонов рассказал, что, как правило, у серийных преступников вырабатывается стереотип поведения, он привязывается к определенному месту совершения преступления, времени. "Как правило, имеются одни и те же способы совершения преступления, даже фразы, отдельные слова у серийных преступников практически для всех своих жертв одни и те же", - рассказал он.

Генерал-майор юстиции сообщил, что динамика серийных преступлений в России практически одинакова. "В 2017-2018 годах по 350 серий примерно выявляли. В прошлом году нами было выявлено 308 серий. Но дело в том, что серии появляются только тогда, когда мы их выявляем, это явление на самом деле латентное", - сказал он.

Сазонов отметил, что перед территориальными следственными органами поставлена задача - "работать не от преступника, а от криминалистической характеристики, исходя из тех обстоятельств, которые свойственны тем или иным преступлениям".

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